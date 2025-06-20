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Глава РПЛ Алаев прокомментировал ситуацию с задержанием владельца «Торпедо» Соболева

Глава РПЛ Алаев прокомментировал ситуацию с задержанием владельца «Торпедо» Соболева
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с задержанием владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева. Функционера подозревают в попытке дачи взятки арбитру.

«Российская Премьер-Лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям в спортивной среде. Подобные инциденты подрывают основы честной конкуренции, спортивного принципа и доверия к спорту в целом.

Важно отметить, что разбирательство в отношении руководства ФК «Торпедо» проводится относительно соревнования, организатором и оператором которого Российская Премьер-Лига не является.

Вместе с тем мы, разумеется, при первой необходимости готовы помогать правоохранительным органам для полного восстановления справедливости в тех областях расследования, где может понадобиться наше содействие.

Также Российская Премьер-Лига внимательно следит за ходом разбирательства, которое проводит Департамент защиты игры РФС. В случае если итоги расследования и рассмотрения дела КДК повлияют на состав участников МИР РПЛ сезона-2025/2026, мы совместно с коллегами из РФС будем искать наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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