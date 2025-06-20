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Лос-Анджелес — Эсперанс Тунис. Прямая трансляция
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«Наполи» сделал предложение «Ливерпулю» о покупке Нуньеса за € 40 млн

«Наполи» сделал предложение «Ливерпулю» о покупке Нуньеса за € 40 млн
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«Наполи» связался с «Ливерпулем» для покупки нападающего Дарвина Нуньеса за € 40 млн. По информации Football Italia, в «Наполи» считают, что уругваец может усилить нападение команды, поэтому Нуньес остаётся приоритетной покупкой в нападении. При этом «Ливерпуль» надеется получить за продажу игрока минимум € 50 млн.

Альтернативой игроку мерсисайдцев рассматривают нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукку, который в 33 матчах Серии А забил 12 голов.

Дарвин Нуньес в прошедшем сезоне АПЛ выходил на поле в 30 матчах, забив пять голов и отдав две результативные передачи, а в Лиге чемпионов запомнился неточным ударом в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала с «ПСЖ». Уругваец перешёл в «Ливерпуль» в 2022 году за € 75+25 млн.

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