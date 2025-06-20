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Агент Головина отреагировал на информацию, что «Монако» выставил игрока на трансфер

Агент Головина отреагировал на информацию, что «Монако» выставил игрока на трансфер
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника французского «Монако» Александра Головина, высказался об информации о том, что клуб выставил российского футболиста на трансфер.

«Ну бред всякий комментировать не собираюсь. У Александра контракт до 2029 года. И он один из лидеров команды», — приводит слова Клюева телеграм-канал Mash на спорте.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний Александр Головин провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов. «Монако» стал бронзовым призёром Лиги 1.

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