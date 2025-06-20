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Галактионов заявил, что эмоциональная речь Тикнизяна не повлияла на уход из «Локомотива»

Галактионов заявил, что эмоциональная речь Тикнизяна не повлияла на уход из «Локомотива»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о выступлении защитника Наира Тикнизяна, в котором он заявил, что попросит клуб отпустить его.

— Предстоящий отъезд Тикнизяна в Европу — чисто желание игрока уехать? Или его громкое интервью повлияло?
— Ни в коем случае. Мы ещё раз подчёркиваем, что это был небольшой эмоциональный всплеск. Это ни на что не повлияло. Появившееся предложение заинтересовало игрока, Наир хотел попробовать свои силы в европейском клубе, сменить обстановку. Наверное, это пойдёт ему на пользу. Мы благодарим его за те годы и матчи, что он провёл в «Локомотиве». Но на сегодняшний день сделка ещё не завершена, поэтому преждевременно об этом говорить. Мы расстанемся в рабочих отношениях — мы и не ругались, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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