Галактионов отреагировал на информацию об интересе «Башакшехира» к Баринову

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном переходе полузащитника Дмитрия Баринова в турецкий «Истанбул Башакшехир». Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы провели предварительные переговоры.

«Мне ничего не известно об интересе «Башакшехира» к Баринову. Я с удивлением узнал об этом из прессы. Могу с уверенностью сказать, что никаких предпосылок к этому нет. Дима — наш многолетний капитан и лидер команды, на которого клуб рассчитывает в долгосрочной перспективе. Вокруг таких лидеров строится команда. Но если будет предложение, которое устроит клуб и игрока, как минимум клуб будет рассматривать. Мы неоднократно подчёркивали, что хотим удержать своих лидеров, чтобы дальше эта команда прогрессировала», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 28-летний Дмитрий Баринов провёл 26 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Также на счету полузащитника девять игр и одна голевая передача в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость Дмитрия Баринова в € 8 млн.