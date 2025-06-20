Галактионов: Батраков — один из тех, вокруг кого должна строиться команда в будущем

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал пролонгацию контракта с Алексеем Батраковым до 2029 года.

«Сохранение Алексея в «Локомотиве» было важным. Это наш молодой игрок, который показал, что сегодня является одним из тех, вокруг которого команда в будущем должна строиться. У него есть лидерские качества. А самое главное — результативность, которую он показал. Это дорогого стоит», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и находится в структуре клуба с шести лет. В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.