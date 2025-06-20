Галактионов объяснил трансфер нападающего Руденко в «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о переходе в клуб нападающего Александра Руденко. Предыдущим клубом 26-летнего Александра Руденко были подмосковные «Химки». О подписании контракта игрока с железнодорожниками было объявлено вчера, 19 июня.

— По каким качествам Руденко может вам пригодиться?

— Спортивный отдел предложил игрока. Мы увидели, что игрок достаточно результативно находился в своей команде. Он давал результат. Он может сыграть на низких позициях. Тем более это свободный агент, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.