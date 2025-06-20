Галактионов: «Локомотив» обязан бороться за лидирующие позиции и выигрывать трофеи

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о целях и амбициях своей команды. Он уверен, что железнодорожники обязаны бороться за лидирующие позиции в российском футболе.

«О задачах даже говорить не нужно. Все прекрасно понимают, что «Локомотив» обязан и должен бороться за лидирующие позиции, быть в топе и выигрывать трофеи. В этом году мы могли оказаться выше. Ради чего работать, если не ставить такие цели? Банально говорить, что, если мы будем выигрывать каждый матч, это приведёт нас к лидирующим позициям», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.