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«Я надеру тебе задницу!» Защитник «Интера» Ачерби вступил в конфликт с фанатом «ПСЖ» в США

«Я надеру тебе задницу!» Защитник «Интера» Ачерби вступил в конфликт с фанатом «ПСЖ» в США
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Защитник миланского «Интера» Франческо Ачерби, находясь вместе с командой на клубном чемпионате мира в США, вышел из себя после поступка болельщика «ПСЖ». Итальянец раздавал автографы в тот момент, когда фанат парижского клуба начал выкрикивать «Ачерби – Баркола». Тем самым болельщик напоминал о том, как нападающий Брэдли Баркола обвёл Ачерби в финале Лиги Чемпионов, в котором «Интер» проиграл со счётом 0:5. Итальянский защитник резко ответил фанату.

«Я человек серьезный и не люблю, когда надо мной смеются. Если ты говоришь мне «Ачерби-Баркола», нет, это неправильно. Я сумасшедший, и я надеру тебе задницу», – отреагировал на провокацию итальянец.

Ранее Ачерби отказался от вызова в сборную Италии из-за неуважительно отношения со стороны Лучано Спаллетти. В прошедшем сезоне 37-летний защитник сыграл в 23 матчах Серии А, а в Лиге Чемпионов выходил на поле 9 раз и забил гол против «Барселоны» в полуфинале турнира.

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