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Михаил Галактионов высказался о будущем Сарвели в «Локомотиве»

Михаил Галактионов высказался о будущем Сарвели в «Локомотиве»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о будущем Владислава Сарвели в команде. Он подчеркнул, что футболист попытается доказать свою конкурентоспособность на летнем сборе.

«На сборах он будет доказывать свою состоятельность и конкурировать, как и все футболисты. Дальше — посмотрим. На сегодняшний день Сарвели — игрок «Локомотива», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сарвели перешёл в «Локомотив» из «Сочи» летом 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 33 матча во всех турнирах, три гола и пять результативных передач. В СМИ появлялись слухи о возможном уходе Владислава.

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