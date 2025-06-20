Михаил Галактионов высказался о будущем Сарвели в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о будущем Владислава Сарвели в команде. Он подчеркнул, что футболист попытается доказать свою конкурентоспособность на летнем сборе.

«На сборах он будет доказывать свою состоятельность и конкурировать, как и все футболисты. Дальше — посмотрим. На сегодняшний день Сарвели — игрок «Локомотива», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сарвели перешёл в «Локомотив» из «Сочи» летом 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 33 матча во всех турнирах, три гола и пять результативных передач. В СМИ появлялись слухи о возможном уходе Владислава.