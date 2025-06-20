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Георгий Джикия близок к переходу в турецкий «Антальяспор»

Георгий Джикия близок к переходу в турецкий «Антальяспор»
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Российский защитник Георгий Джикия близок к переходу в турецкий «Антальяспор». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В услугах экс-капитана «Спартака» и сборной России заинтересован лично главный тренер «Антальяспора» Эмре Белезоглу. В ближайшие дни защитник должен отправиться в Турцию для завершения трансфера.

Сезон-2024/2025 31-летний Георгий Джикия провёл в подмосковных «Химках», которые ранее не получили лицензию РФС-1 и заявили о приостановлении деятельности. На счету защитника 17 матчей в Российской Премьер-Лиге и две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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