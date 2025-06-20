Максим Митрофанов рассказал, в чём польза работы Карпина в «Динамо» для РФС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о совмещении должностей Валерия Карпина в сборной России и московском «Динамо».

— О Карпине и его совмещении у вас спросили уже всё. Но в чём польза его работы в «Динамо» для РФС?

— Понятно, что когда тренер руководит командой, которая участвует в спортивных соревнованиях, его навыки и компетенции реализуются наилучшим образом. Поэтому, помимо исключительно аналитической работы, которая возможна больше у тренера сборной, которая отстранена от национальных соревнований. В «Динамо» у Валерия Георгиевича будет возможность позаниматься практикой, он будет в тонусе», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.