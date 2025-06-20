Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лос-Анджелес — Эсперанс Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Митрофанов рассказал, в чём польза работы Карпина в «Динамо» для РФС

Максим Митрофанов рассказал, в чём польза работы Карпина в «Динамо» для РФС
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о совмещении должностей Валерия Карпина в сборной России и московском «Динамо».

— О Карпине и его совмещении у вас спросили уже всё. Но в чём польза его работы в «Динамо» для РФС?
— Понятно, что когда тренер руководит командой, которая участвует в спортивных соревнованиях, его навыки и компетенции реализуются наилучшим образом. Поэтому, помимо исключительно аналитической работы, которая возможна больше у тренера сборной, которая отстранена от национальных соревнований. В «Динамо» у Валерия Георгиевича будет возможность позаниматься практикой, он будет в тонусе», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Знаю, что была кампания против моего совмещения». Карпин зажёг на презентации в «Динамо»
«Знаю, что была кампания против моего совмещения». Карпин зажёг на презентации в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android