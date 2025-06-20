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Агент Джикии отреагировал на информацию о переходе защитника в «Антальяспор»

Агент Джикии отреагировал на информацию о переходе защитника в «Антальяспор»
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, прокомментировал информацию о готовящемся переходе игрока в турецкий «Антальяспор». Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Никакой договорённости на сегодняшний день с «Антальяспором» не существует. Мы ведём переговоры с турецкими клубами — это не секрет. Но конкретно про клуб и состоявшийся переход можно будет говорить только тогда, когда мы подпишем контракт. Сейчас рано. На сегодняшний день можно сказать, что Турция является приоритетом в плане продолжения карьеры для Георгия», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сезон-2024/2025 31-летний Георгий Джикия провёл в подмосковных «Химках», которые ранее не получили лицензию РФС-1 и заявили о приостановлении деятельности. На счету защитника 17 матчей в Российской Премьер-Лиге и две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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