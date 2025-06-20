Министр спорта Сербии высказался о возможности ответной игры со сборной России по футболу

Министр спорта Сербии Зоран Гаич высказался о возможном товарищеском матче с национальной командой России. В марте 2024 года Россия разгромила Сербию в Москве со счётом 4:0.

— Как вам идея исправить оплошность судьи в прошлом матче России и Сербии и сыграть снова?

— Мы ещё раз сделаем встречу. Было бы замечательно провести эту игру в Сербии, был бы полный стадион, — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В июне национальная команда России провела два товарищеских матча с Нигерией (1:1) в Москве и с Беларусью (4:1) в Минске.