Флориан Вирц успешно прошёл медосмотр перед переходом в «Ливерпуль» — Романо

Немецкий полузащитник Флориан Вирц успешно прошёл медицинский осмотр для перехода в английский «Ливерпуль» из немецкого «Байера». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Контракт до июня 2030 года подписывается прямо сейчас. Вирц будет объявлен новым рекордным подписанием клуба», — написал Романо.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 117+18,7 млн.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Германии 22-летний Флориан Вирц провёл 31 матч, в которых забил 10 мячей и оформил 12 голевых передач. Также на его счету девять игр, шесть голов и одна результативная передача в Лиге чемпионов.