В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе к Густаво Пойету

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слухи о том, что армейский клуб интересуется уругвайским тренером Густаво Пойетом. Ранее в СМИ возникли слухи, что ЦСКА сделал предложение Пойету, но специалист отклонил его.

«Интересно, как можно отклонить то, чего не было. Видимо, пора положить конец игре в вымышленных кандидатов!» — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Сообщалось, что Пойет отказался от предложения ЦСКА, сославшись не столько на спортивную сторону проекта, сколько на обеспокоенность политической нестабильностью в России и отстранением клуба от европейских соревнований.