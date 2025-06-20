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В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе к Густаво Пойету

В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе к Густаво Пойету
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слухи о том, что армейский клуб интересуется уругвайским тренером Густаво Пойетом. Ранее в СМИ возникли слухи, что ЦСКА сделал предложение Пойету, но специалист отклонил его.

«Интересно, как можно отклонить то, чего не было. Видимо, пора положить конец игре в вымышленных кандидатов!» — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Сообщалось, что Пойет отказался от предложения ЦСКА, сославшись не столько на спортивную сторону проекта, сколько на обеспокоенность политической нестабильностью в России и отстранением клуба от европейских соревнований.

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