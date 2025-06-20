Стал известен конкурент «Монако» в борьбе за Поля Погба

«Аль-Иттихад» из чемпионата Саудовской Аравии заинтересован в подписании контракта с полузащитником Полем Погба, об этом сообщает Foot Mercato. Французский хавбек, который находится в статусе свободного агента после допингового скандала, ожидает официальное предложение саудовского клуба.

При этом на протяжении двух недель Погба ведёт переговоры с «Монако» о возможном двухгодичном соглашении, а также в медиа появлялась информация о возможном переходе игрока в «Марсель».

Ранее Поль Погба обжаловал решение Национального антидопингового трибунала о своей дисквалификации в CAS, тем самым сократив срок отстранения с четырёх лет до 18 месяцев.