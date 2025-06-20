Министр спорта Сербии: судья из Турции уничтожил игру со сборной России в Москве
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Министр спорта Сербии Зоран Гаич высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче со сборной России (0:4) в марте 2024 года. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ардой Кардешлером (Турция).
Товарищеские матчи (сборные) — 2024
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22' 2:0 Осипенко – 32' 3:0 Миранчук – 55' 4:0 Сергеев – 90+1'
Удаления: нет / Гаич – 21'
«Я присутствовал на матче сборных России и Сербии в Москве. Но этот судья из Турции уничтожил игру, кажется, на 11-й минуте. Надо было оставить игрока, а так потерялся смысл. Но самое главное — встреча состоялась, пришло много людей, сербские болельщики приехали. Было очень приятно находиться в Москве и присутствовать на матче тем вечером», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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