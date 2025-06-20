Министр спорта Сербии: судья из Турции уничтожил игру со сборной России в Москве

Министр спорта Сербии Зоран Гаич высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче со сборной России (0:4) в марте 2024 года. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ардой Кардешлером (Турция).

«Я присутствовал на матче сборных России и Сербии в Москве. Но этот судья из Турции уничтожил игру, кажется, на 11-й минуте. Надо было оставить игрока, а так потерялся смысл. Но самое главное — встреча состоялась, пришло много людей, сербские болельщики приехали. Было очень приятно находиться в Москве и присутствовать на матче тем вечером», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.