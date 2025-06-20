В Минспорта Сербии готовы предоставить нейтральное поле сборной России после возвращения

Министр спорта Сербии Зоран Гаич сообщил, что в стране готовы предоставить стадион для матчей сборной России и российских клубов в случае возвращения к международным турнирам.

— В случае возвращения сборной России и клубов на международную арену, могут ли они рассчитывать на проведение матчей в Сербии?

— Думаю, сербы будут болеть за российские команды даже больше, чем сами россияне. Приходите и сами всё увидите. Это отличная идея, — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В июне национальная команда России провела два товарищеских матча с Нигерией (1:1) в Москве и с Беларусью (4:1) в Минске.