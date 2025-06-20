Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лос-Анджелес — Эсперанс Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин ответил, приглашали ли его в «Спартак»

Валерий Карпин ответил, приглашали ли его в «Спартак»
Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, звали ли его обратно в «Спартак». Специалист заявил, что никаких предложений от красно-белых не получал.

«Нет, [«Спартак»] не выходил. Никто не выходил», — приводит слова Карпина ТАСС.

Напомним, о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено 13 июня. 56-летний специалист совмещает должности в «Динамо» и в национальной команде России. По этому поводу возникло множество дискуссий, ведь прошлой зимой Карпин покинул «Ростов» под предлогом того, что хочет сконцентрироваться на сборной России.

Материалы по теме
«Знаю, что была кампания против моего совмещения». Карпин зажёг на презентации в «Динамо»
«Знаю, что была кампания против моего совмещения». Карпин зажёг на презентации в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android