Валерий Карпин ответил, приглашали ли его в «Спартак»

Главный тренер сборной России по футболу и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, звали ли его обратно в «Спартак». Специалист заявил, что никаких предложений от красно-белых не получал.

«Нет, [«Спартак»] не выходил. Никто не выходил», — приводит слова Карпина ТАСС.

Напомним, о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено 13 июня. 56-летний специалист совмещает должности в «Динамо» и в национальной команде России. По этому поводу возникло множество дискуссий, ведь прошлой зимой Карпин покинул «Ростов» под предлогом того, что хочет сконцентрироваться на сборной России.