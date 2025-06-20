Оздоев: игра «Краснодара» скатилась в банальщину

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев подверг критике игру «Краснодара». Он считает, что игра «быков» превратилась в «банальщину» — вся команда надеется на индивидуальные способности колумбийского форварда Джона Кордобы.

«Я доверяю своим глазам. Включи последние пять матчей «Краснодара». Это не «краснодарская» игра, всё скатилось в банальщину — бей вперёд на Кордобу, он там разберётся. Понятно, что Джон съест любого защитника РПЛ, но ты вспомни, как против них сыграл «Зенит»: добавили скорости процентов на 20, и всё. «Зенит» сам отдал чемпионство», — приводит слова Магомеда Оздоева интернет-портал Sport24.