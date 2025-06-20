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Экс-тренер «Торпедо» Колыванов: жалко, если на команде поставят крест

Экс-тренер «Торпедо» Колыванов: жалко, если на команде поставят крест
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Бывший тренер «Торпедо» Игорь Колыванов отреагировал на проблемы московского клуба. Ранее в СМИ появилась информация об уголовном преследовании владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова. По слухам, их подозревают в попытке дать взятку арбитру.

«Только сегодня узнал о новостях с «Торпедо». Следствие идёт. Если что-то есть, будут разбирательства. Жалко, если поставят крест на «Торпедо». Вышли в РПЛ, да я сам там работал. Будет жаль, если ситуация будет не в их пользу», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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