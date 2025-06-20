Игорь Семшов: Турция — неплохой вариант для Джикии, он выбирает футбол и комфортную жизнь

Российский экс-футболист Игорь Семшов отреагировал на новости о возможном переходе Георгия Джикии в «Антальяспор». Ранее стало известно, что экс-защитник «Спартака» и «Химок» с большой долей вероятности продолжит карьеру в Турции.

«Турция — неплохой вариант для Джикии. Тем более, российские футболисты уже играли там. Есть с кем посоветоваться и узнать. Не нужно забывать, что Анталья — курортный город. Но и близок тот час, когда Георгий закончит карьеру, как мы в своё время. Об этом тоже не нужно забывать. Джикия выбирает то, что ему будет больше по душе: футбол и комфортная жизнь», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.