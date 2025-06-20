Квинси Промес был экстрадирован в Нидерланды — De Telegraaf

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был экстрадирован в Нидерланды, где будет отбывать наказание за нанесение ножевых ранений двоюродному брату и участие в контрабанде наркотиков. Об этом сообщил De Telegraaf.

Суммарно футболист приговорён к лишению свободы на 7,5 лет. Если апелляция стороны Промеса не будет удовлетворена, он сможет выйди по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года. 33-летний футболист был отправлен из Дубая (ОАЭ) в Нидерланды на чартерном частном самолёте.

Квинси Промес выступал за «Спартак» в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В последнее время он играл в ОАЭ за «Дубай Юнайтед».