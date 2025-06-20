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Мера пресечения задержанному президенту «Торпедо» Соболеву будет избрана в субботу

Мера пресечения задержанному президенту «Торпедо» Соболеву будет избрана в субботу
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Мера пресечения задержанным руководителям московского «Торпедо» — акционеру Леониду Соболеву и директору клуба Валерию Скородумову — будет определена в субботу, 21 июня, Мещанским судом города Москвы. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко сообщили в адвокатской компании «Александр Добровинский и партнёры».

Ранее в СМИ появилась информация об уголовном преследовании владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Они обвиняются в попытке дачи взятки футбольному арбитру.

Напомним, «Торпедо» по итогам прошлого сезона вышло в Российскую Премьер-Лигу.

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