Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» включился в борьбу с «Наполи» за Санчо

«Ювентус» включился в борьбу с «Наполи» за Санчо
Комментарии

«Ювентус» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке полузащитника Джейдона Санчо, о чём информирует сайт CalcioMercato. Руководство туринцев отправило запрос в клуб, а вместе с тем игрока связывают с «Наполи», так как главный тренер неаполитанцев Антонио Конте уже напрямую поговорил с Санчо.

Прошлый сезон английский полузащитник отыграл за «Челси» на правах аренды. Появлялась информация, что лондонский клуб предпочёл выплатить компенсацию «МЮ» размере £ 5 млн (€ 5,8 млн), чтобы не покупать игрока. При этом Санчо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач.

В 2024 году «Ювентус» также был заинтересован в подписании англичанина, но переход не состоялся.

Материалы по теме
«Аль-Айн» — «Ювентус». Йылдыз и Тудор не дадут «Манчестер Сити» расслабиться
«Аль-Айн» — «Ювентус». Йылдыз и Тудор не дадут «Манчестер Сити» расслабиться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android