«Нормальная ситуация для нашего футбола». Семшов — о задержании акционеров «Торпедо»

Российский тренер Игорь Семшов прокомментировал информацию о задержании владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева. Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело из-за попытки дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

— У нас любят какие-то пиар-акции. На самом деле пока никто ничего не знает о ситуации с «Торпедо». Есть информация о задержании акционеров, но что будет дальше — покажет время.

— При худшем сценарии будет грустно, что «Торпедо» с выходом в РПЛ лишается финансирования?

— Почему грустно? Это нормальная ситуация для нашего футбола. Такого было много и будет. Думаю, найдутся люди, которые поддержат «Торпедо» в этой ситуации и не дадут умереть клубу. В этом году много недоразумений в регламенте. Конечно, неприятная история. Но не разобравшись, сейчас никто не даст правильный ответ. Сейчас никто ничего не понимает и не знает, — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.