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Губерниев — о Промесе: да здравствует нидерландский суд — самый гуманный суд в мире!

Губерниев — о Промесе: да здравствует нидерландский суд — самый гуманный суд в мире!
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Известный журналист, телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новости об экстрадиции экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды.

«Да здравствует нидерландский суд — самый гуманный суд в мире!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в Нидерландах футболист приговорён к лишению свободы на 7,5 года за контрабанду наркотиков и поножовщину с родственником. Если апелляция стороны Промеса не будет удовлетворена, он сможет выйти по условно-досрочному освобождению не раньше 2030 года. 33-летний футболист был отправлен из Дубая (ОАЭ) в Нидерланды на чартерном частном самолёте.

Квинси Промес выступал за «Спартак» в периоды с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В последнее время он играл в ОАЭ за «Дубай Юнайтед».

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