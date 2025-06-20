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В апелляционном суде Нидерландов подтвердили экстрадицию Промеса из ОАЭ

В апелляционном суде Нидерландов подтвердили экстрадицию Промеса из ОАЭ
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В апелляционном суде Нидерландов отреагировали на сообщения об экстрадиции бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.

«Мы подтверждаем экстрадицию Промеса. Подозреваемый скоро прибудет в Нидерланды», — сообщили в апелляционном суде корреспонденту «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что Квинси Промес был экстрадирован в Нидерланды, где будет отбывать наказание за нанесение ножевых ранений двоюродному брату и участие в контрабанде наркотиков. Суммарно футболист приговорён к лишению свободы на 7,5 лет. 33-летний футболист был отправлен из Дубая (ОАЭ) в Нидерланды на чартерном частном самолёте.

Квинси Промес выступал за «Спартак» в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В последнее время он играл в ОАЭ за «Дубай Юнайтед».

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