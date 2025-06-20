Виталий Кафанов покинул «Ростов»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об уходе Виталия Кафанова из южного клуба. Он занимал пост тренера вратарей ростовчан.

«Уважаемые болельщики! Виталий Кафанов покидает футбольный клуб «Ростов». Виталий Витальевич – настоящий профессионал своего дела. Его вклад в развитие «Ростова» невозможно переоценить. На протяжении долгих лет он полностью отдавал себя нашему клубу и оставил большой след в истории «Ростова». Кроме того, с Виталием Витальевичем нас связывают и тёплые отношения, которые мы будем продолжать и в будущем.

Я желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове»! Виталич, спасибо и до встречи!» — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».