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Виталий Кафанов покинул «Ростов»

Виталий Кафанов покинул «Ростов»
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об уходе Виталия Кафанова из южного клуба. Он занимал пост тренера вратарей ростовчан.

«Уважаемые болельщики! Виталий Кафанов покидает футбольный клуб «Ростов». Виталий Витальевич – настоящий профессионал своего дела. Его вклад в развитие «Ростова» невозможно переоценить. На протяжении долгих лет он полностью отдавал себя нашему клубу и оставил большой след в истории «Ростова». Кроме того, с Виталием Витальевичем нас связывают и тёплые отношения, которые мы будем продолжать и в будущем.

Я желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове»! Виталич, спасибо и до встречи!» — приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

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