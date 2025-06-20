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«Трудное решение». Кафанов выступил с заявлением об уходе из «Ростова»

«Трудное решение». Кафанов выступил с заявлением об уходе из «Ростова»
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Известный отечественный тренер вратарей Виталий Кафанов выступил с заявлением об уходе из южного клуба. Он отметил трудность данного решения.

«Дорогие болельщики! Сегодня я принял трудное во всех смыслах для себя решение – покинуть тренерский штаб футбольного клуба «Ростов».

На протяжении долгих лет мы вместе делили и радости побед, и горечь поражений, но одно было неизменно – мы всегда чувствовали вашу поддержку как на «Ростов Арене», так и на любом другом стадионе нашей необъятной Родины. Ростов-на-Дону для меня значит очень много, и часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе.

Я бы также хотел поблагодарить всех сотрудников клуба и персонал команды, вы – большие профессионалы и вносите огромный вклад в успехи любимого «Ростова». Я горжусь знакомством с каждым из вас.

Особую благодарность я бы хотел выразить президенту «Ростова» и своему другу Арташесу Арутюнянцу. Шесть с половиной лет назад именно по его приглашению я присоединился к тренерскому штабу «Ростова». Его любовь к клубу, его профессионализм и готовность помочь в решении любой проблемы создают максимально комфортные условия для работы и развития. Я очень ценю наши тёплые и дружеские отношения и всегда остаюсь на связи.

Дорогие друзья, я не прощаюсь с вами. Я говорю до «новых встреч»! Болейте за «Ростов», поддерживайте команду и приходите на «Ростов Арену»!» — цитирует Кафанова пресс-служба «Ростова».

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