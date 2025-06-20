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Первым новичком «Торпедо» в летнее трансферное окно стал голкипер

Первым новичком «Торпедо» в летнее трансферное окно стал голкипер
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Российский голкипер Ростислав Солдатенко стал игроком московского «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«Футбольные клубы «Торпедо» Москва и «Черноморец» Новороссийск достигли договорённости о переходе 28-летнего голкипера Ростислава Солдатенко в столичный клуб.

Ростислав, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» — написано в заявлении московского клуба.

Первую половину сезона-2024/2025 Ростислав Солдатенко провёл во владикавказской «Алании». Всего в прошедшем сезоне Мелбет Первой лиги на его счету 33 игры. «Торпедо» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге.

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