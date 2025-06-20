Экс-тренер «Торпедо» Даев: надеюсь, вся ситуация вокруг клуба — недоразумение

Бывший тренер «Торпедо» Вячеслав Даев отреагировал на проблемы московского клуба. Ранее в СМИ появилась информация об уголовном преследовании владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова. По слухам, их подозревают в попытке дать взятку арбитру.

«Новости вокруг «Торпедо» — большая неожиданность для меня. Я и сам всё узнал из СМИ. Наверняка будут какие-то переживания, потому что команда стремилась в РПЛ и болельщики этому радовались. Не дай бог, чтобы произошло что-то неприятное. Надеюсь, что вся эта ситуация — какое-то недоразумение и неприятных последствий не будет», — сказал Даев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.