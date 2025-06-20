Юрист Прокопец рассказал, возможно ли снятие «Торпедо» с РПЛ до решения суда по акционерам

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о ситуации с уголовным делом по обвинению владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора автозаводцев Валерия Скородумова в попытке дачи взятки судье за принятие решения в пользу клуба.

— Могут ли «Торпедо» снять с розыгрыша РПЛ до решения суда? И кто в таком случае заменит команду?

— У нас всякое бывает, но презумпцию невиновности никто не отменял. На данный момент непонятно, чем закончится эта история. Проблема не в том, что владельцы «Торпедо» под расследованием. Проблема в том, что им вменяется преступление, которое может повлиять на снятие команды. Последовательность должна быть следующей. Сначала доказывается или не доказывается вина акционеров. Если она доказывается, документы передаются в РФС. Тогда КДК РФС на основании решения суда, вступившего в законную силу, принимает решение, что делать с клубом.

Опять же, проблема в том, что на это потребуется большое количество времени, а чемпионат РПЛ начинается через месяц. Ни при каком раскладе решение суда не может быть через месяц. Я не думаю, что даже будет подниматься вопрос о замене команды. Пока решение суда не вынесено, «Торпедо» будет играть, — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.