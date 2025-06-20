«Бенфика» — «Окленд Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 20 июня 2025 года, в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бенфика» и «Окленд Сити». Встреча состоится на стадионе «Эксплория» (Орландо, США). Начало — в 19:00 мск. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.