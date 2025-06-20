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Бенфика — Окленд Сити: прямая онлайн-трансляция матча клубного чемпионата мира начнётся в 19:00 мск 20 июня 2025 года

«Бенфика» — «Окленд Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 20 июня 2025 года, в матче 2-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бенфика» и «Окленд Сити». Встреча состоится на стадионе «Эксплория» (Орландо, США). Начало — в 19:00 мск. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 19:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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