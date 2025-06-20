Футболисты «Пари НН» вернулись из отпуска и прошли медобследование

Футболисты «Пари Нижний Новгород» вышли из отпуска. Команда собралась в Нижнем Новгороде 19 июня и перед началом тренировок в течение двух дней прошла медицинский осмотр. Об этом сообщил официальный сайт нижегородского клуба.

Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»

«Футболисты «Пари НН» будут готовиться к новому сезону на базе на Бору. Первую тренировку команда проведёт 20 июня вечером. У нижегородского клуба запланировано несколько контрольных матчей. О датах спаррингов и соперниках мы расскажем на наших ресурсах», — написано в сообщении клуба.

Ранее «Пари Нижний Новгород» остался в РПЛ по решению бюро исполкома РФС, заменив подмосковные «Химки», которые не получили лицензию РФС-1.