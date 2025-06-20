Симеоне назвал ещё одну проблему инфраструктуры на клубном чемпионате мира

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне после победы своей команды над «Сиэтл Саундерс» на групповом этапе клубного чемпионата мира со счётом 3:1 выразил недовольство слишком дальним расположением раздевалок на стадионах.

«Иногда невозможно быстро вернуться на поле. Когда мы подошли к раздевалке, прошло четыре или пять минут, которые мы шли с момента подачи свистка судьёй до того момента, как мы подошли к раздевалке. Я полагаю, что это происходит со всеми. Потом тебя оштрафуют, и я хочу объяснить это тем, кто не понимает», – цитирует аргентинского специалиста Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что эта проблема возникала и на Кубке Америки в 2024 году. Турнир тоже проходил в США. Тогда наказание получили главные тренеры сборных Аргентины, Уругвая, Чили и Венесуэлы, а руководство конфедерации КОНМЕБОЛ заявило, что размеры стадионов не являются оправданием задержек из раздевалки.