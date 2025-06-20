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Симеоне назвал ещё одну проблему инфраструктуры на клубном чемпионате мира

Симеоне назвал ещё одну проблему инфраструктуры на клубном чемпионате мира
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Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне после победы своей команды над «Сиэтл Саундерс» на групповом этапе клубного чемпионата мира со счётом 3:1 выразил недовольство слишком дальним расположением раздевалок на стадионах.

«Иногда невозможно быстро вернуться на поле. Когда мы подошли к раздевалке, прошло четыре или пять минут, которые мы шли с момента подачи свистка судьёй до того момента, как мы подошли к раздевалке. Я полагаю, что это происходит со всеми. Потом тебя оштрафуют, и я хочу объяснить это тем, кто не понимает», – цитирует аргентинского специалиста Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что эта проблема возникала и на Кубке Америки в 2024 году. Турнир тоже проходил в США. Тогда наказание получили главные тренеры сборных Аргентины, Уругвая, Чили и Венесуэлы, а руководство конфедерации КОНМЕБОЛ заявило, что размеры стадионов не являются оправданием задержек из раздевалки.

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