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Вячеслав Грулёв: нам сразу дали понять, что вектор развития «Пари НН» будет меняться

Вячеслав Грулёв: нам сразу дали понять, что вектор развития «Пари НН» будет меняться
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Грулёв высказался о возвращении из отпуска и об изменениях в клубе. Ранее новым главным тренером нижегородцев стал Алексей Шпилевский.

«Во время паузы между сезонами удалось перезарядиться в психологическом и эмоциональном плане. Весь отпуск провел вместе с семьёй, поэтому было легче отвлечься от негативных мыслей. Прошлый сезон у нас получился неудачным, позитивных моментов было не так много. Хочется реабилитироваться перед своими болельщиками и перед собой тоже, потому что никто не любит проигрывать.

В команде происходят изменения, появился новый тренерский штаб. Мы уже провели первое собрание, нам сразу дали понять, что вектор развития команды будет меняться, будут другие принципы игры. Хочется быть командой, под которую подстраиваются соперники. Хочется действовать первым номером, отталкиваться от своей игры. Мне близка такая философия: немецкий стиль футбола, контрпрессинг. Готов к сборам, хочется как можно быстрее приступить к тренировкам. Уверен, что нас ждёт очень интересная работа», — приводит слова Грулёва официальный сайт «Пари НН».

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