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Игорь Колыванов: Джикия — один из лучших защитников, дай бог, чтобы играл до 40 лет

Игорь Колыванов: Джикия — один из лучших защитников, дай бог, чтобы играл до 40 лет
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов отреагировал на новости о возможном переходе экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор».

«Джикия — один из лучших защитников. Он был капитаном в «Спартаке». Я всегда говорил, что это один из лучших центральных защитников, который умеет всё на поле. Джикия настоящий! Может, в «Спартаке» после травмы с ним не совсем красиво поступили. Но я рад за Георгия! Дай бог, чтобы играл до 40 лет. Турция — его выбор. Большую часть карьеры Джикия провёл в России. Был одним из лидеров «Спартака» и сборной. Пусть поедет поиграет в Турцию», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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