Главным тренером ЦСКА назначен швейцарец Фабио Челестини

Швейцарский специалист Фабио Челестини стал главным тренером московского ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что контракт с тренером подписан по схеме 2+1.

Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. С «Базелем» Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025). Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.

Ранее пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Под руководством Николича ЦСКА в сезоне-2024/2025 занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России.