Наумов: если все факты с «Торпедо» подтвердятся, клуб нужно будет дисквалифицировать

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о задержании владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева. Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело из-за попытки дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

«Будущее «Торпедо» будет зависеть от расследования. Если все факты с владельцами подтвердятся, конечно, «Торпедо» нужно будет дисквалифицировать. Жаль, не жаль. Если закон нарушен, надо дисквалифицировать. Такое было даже в Италии, когда великий клуб «Ювентус» дисквалифицировали за финансовые махинации и нарушение закона. А в случае с «Торпедо» — тем более», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.