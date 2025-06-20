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Николай Наумов: Головин не останется без работы — он будет востребован в России и Европе

Николай Наумов: Головин не останется без работы — он будет востребован в России и Европе
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию, что французский «Монако» выставил на трансфер полузащитника Александра Головина.

«Головин для «Монако» сделал очень многое и является ведущим футболистом. Такое отношение клуба к игроку — не совсем правильное. С другой стороны, Головин не останется без работы — он будет востребован в России и Европе. Это надо воспринимать как есть. Конечно, можно осуждать «Монако», но там возможны другие подводные камни», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний Александр Головин провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов. «Монако» стал бронзовым призёром Лиги 1.

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