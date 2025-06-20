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Конте — об опыте работы в «Ювентусе»: многие думали, что я сумасшедший

Конте — об опыте работы в «Ювентусе»: многие думали, что я сумасшедший
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, что достижение успеха его команд невозможно без постоянного желания побеждать, а также раскрыл причины своей эмоциональности. Итальянец сказал, что таким образом он помогает команде не терять концентрацию. В этом контексте тренер вспомнил ситуацию, в которой ему пришлось выдавливать из себя эмоции, чтобы не дать расслабиться игрокам «Ювентуса», которым Конте руководил с 2011 по 2014 год.

«Единственные случаи, когда я надел маску. Это случилось со мной в «Ювентусе»: мы выигрывали со счётом 2:0, но я понял, что что-то не так. Во время перерыва я пошёл в раздевалку, бросил пластиковую бутылку в доску и начал кричать. Многие думали, что я сумасшедший, однако этот результат мог бы измениться, если бы мы не продолжали проявлять тот же голод и концентрацию. Мастерство заключается в том, чтобы распознавать, есть ли риски такого рода, и затем вмешиваться», – приводит слова Конте Tuttosport.

За период в «Ювентусе» Антонио Конте трижды выиграл Серию А. Летом в медиа появлялась информация о возвращении итальянца в Турин, но тренер решил остаться в «Наполи».

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