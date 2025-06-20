Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: «Антальяспор» после «Химок» — хороший вариант для Джикии

Булыкин: «Антальяспор» после «Химок» — хороший вариант для Джикии
Комментарии

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор». Ранее о том, что футболист близок к переходу в турецкий клуб, сообщил «Чемпионат».

«Джикия ещё в форме — вчера мы с ним играли в падел. Желаю ему найти команду и играть. Турецкий «Антальяспор» после «Химок» — хороший вариант. Но мне кажется, что ему самому неважно, куда переходить. Самое главное, чтобы клуб был из высшей лиги. Однако этот вызов для него станет сложнее, ведь он ни разу не играл за рубежом. Если он хочет сменить обстановку, может поехать, ведь он ещё может поиграть на высоком уровне», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Агент Джикии отреагировал на информацию о переходе защитника в «Антальяспор»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android