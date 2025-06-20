Булыкин: «Антальяспор» после «Химок» — хороший вариант для Джикии

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор». Ранее о том, что футболист близок к переходу в турецкий клуб, сообщил «Чемпионат».

«Джикия ещё в форме — вчера мы с ним играли в падел. Желаю ему найти команду и играть. Турецкий «Антальяспор» после «Химок» — хороший вариант. Но мне кажется, что ему самому неважно, куда переходить. Самое главное, чтобы клуб был из высшей лиги. Однако этот вызов для него станет сложнее, ведь он ни разу не играл за рубежом. Если он хочет сменить обстановку, может поехать, ведь он ещё может поиграть на высоком уровне», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.