Президент «Урала»: мы готовы заменить «Торпедо» в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб готов заменить «Торпедо» в РПЛ. Ранее в СМИ появилась информация об уголовном преследовании владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Их обвиняют в попытке дать взятку арбитру.

«С руководством РПЛ не общаемся по вопросу «Торпедо». Только вчера новость вышла, и не знаю всех причин. «Урал» готов заменить «Торпедо». У нас есть состав, любой клуб можем заменить. Не хотелось бы, чтобы «Торпедо» не по спортивным причинам не смогло принять участие в РПЛ. Ребята заслужили всё-таки. Не знаю, как дальше будет разворачиваться ситуация. Пока эта информация только в прессе, конкретики никакой нет», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».