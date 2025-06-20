Экс-тренер «Торпедо» Тарханов: если было вмешательство в судейство, клуб уберут

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Тарханов высказался о задержании владельца автозаводцев Леонида Соболева. Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело из-за попытки дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.

— Пока идёт расследование в отношении владельца «Торпедо». Если всё докажут, клуб могут убрать из РПЛ. Если произошло вмешательство в судейство, конечно, правильно, если «Торпедо» исключат. Но обязательно нужна доказательная база, что действительно давали взятку или кому-то угрожали.

— Жаль ли болельщиков «Торпедо»?

— Что теперь сделаешь? Значит, руководители клуба глупые. Мне трудно поверить, что богатый человек и владелец «Торпедо» заходил в судейскую. Если это действительно так, скорее всего, заходили его помощники, — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.