Стал известен срок контракта нового тренера ЦСКА Фабио Челестини

Московский ЦСКА в телеграм-канале объявил о назначении Фабио Челестини на пост нового главного тренера команды. Швейцарский специалист подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Подчёркивается, что красно-синие начнут подготовку к новому сезону под руководством Челестини 22 июня на базе в Новогорске.

«Добро пожаловать домой, Фабио!» — написано в телеграм-канале ЦСКА.

Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. С «Базелем» Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025). Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: