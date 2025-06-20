«Акрон» назвал пятерых соперников по летним сборам и даты товарищеских встреч

Пресс-служба тольяттинского «Акрона» назвала соперников команды во время летнего тренировочного сбора в рамках подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги. Сообщается, что клуб проведёт пять контрольных матчей.

Первым соперником «Акрона» 23 июня станет команда «Знамя Труда» (Орехово-Зуево). Далее, 30 июня, подопечные Заура Тедеева встретятся со столичным клубом «Строгино», в тот же день — со «Спартаком» из Костромы. 7 июля «Акрон» сыграет с тульским «Арсеналом», а 11 июля — с клубом «СКА-Хабаровск».

«Серия контрольных матчей начнётся 23 июня. Впереди встречи с клубами Молодёжной, Второй и «Лучшей лиги мира», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Акрона».