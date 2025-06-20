Оздоев: в ЛЧ ни у «Зенита», ни у любого другого клуба топ-5 РПЛ не было бы шансов

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Зенит», заявил, что у топ-клубов РПЛ не было бы шансов в Лиге чемпионов.

— «Зенит» обыграл бы твой ПАОК?

— Думаю, был бы равный матч. Но в Лиге чемпионов ни у «Зенита», ни у любой другой команды топ-5 РПЛ не было бы шансов. Абсолютно! Возможно, из-за того, что российские клубы пока не играют в еврокубках — разница в уровне перестала ощущаться. Но поверь мне, за последние годы эта разница стала ещё очевиднее. Мы с ПАОКом в этом году играли в квалификации ЛЧ против «Мальмё». И это совершенно не тот «Мальмё», который мы с «Зенитом» разрывали 4:0. Интенсивность на сумасшедшем уровне — там вся команда бежит, борется. В таких реалиях российским клубам было бы очень непросто, — приводит слова Магомеда Оздоева Sport24.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Оздоев выступает в составе ПАОКа с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.