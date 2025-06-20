Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб нового тренера ЦСКА Челестини

Московский ЦСКА на официальном сайте проинформировал, что после того, как Фабио Челестини возглавил красно-синих, к текущему тренерскому штабу команды присоединятся помощники тренера Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи.

Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на два года с возможностью продления на сезон.

Предыдущим клубом Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. С «Базелем» Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025). Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.

Ранее пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Под руководством Николича ЦСКА в сезоне-2024/2025 занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Фонбет Кубок России.

Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России: